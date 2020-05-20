Зарплаты в 5-6 тысяч гривен это не бедность — Зеленский

Экономика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Комментируя прогнозы ЮНИСЕФ о том, что из-за пандемии коронавируса в Украине будет минимум 6 миллионов бедных людей президент заявил, что зарплаты размеров 5-6 тысяч гривен — это не бедность.

Деньги
Деньги. Фото — rivnenews.com.ua

Об этом передает «НБН«.

Глава государства отметил, что ЮНИСЕФ рассчитывает статистику сравнивая зарплату украинцев с зарплатами граждан других стран:

«А у нас, к сожалению, маленькая зарплата, маленький прожиточный уровень… Поэтому такая статистика ЮНИСЕФ не совсем адекватная.

Я не помню все цифры, но вроде как ЮНИСЕФ считает всех, у кого зарплата 5-6 тысяч бедными. Да, это правда, маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими зарплатами. Для них 250 долларов — это маленькая зарплата. Для нас тоже маленькая, но всё-таки не бедность».

Напомним, ранее мы писали, что средняя зарплата в марте выросла к 9,9 тысяч.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Врач: цитрусовые не только укрепят иммунитет, но и стимулируют умственную деятельность

Игорь Кнышевский

Гройсман о победе «Нафтогаза» в Стокгольме: Нет денег на счетах государства – нет премий

Елена Азамаева

Банковские кредиты будут дорожать: НБУ повысил учетную ставку до 17,5% годовых

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий