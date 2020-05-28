РФ может не достроить «Северный поток-2»: аналитик Крутихин назвал несколько причин

РФ может не реализовать проект «Северный поток-2». Так считает аналитик, партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин. По словам аналитика, есть ряд весомых причин, которые могут разрушить планы Кремля.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Обозреватель».

Аналитик Михаил Крутихин считает, что Кремль может не достроить дном Балтийского моря газопровод «Северный поток-2». Крутихин отметил, тот факт, что стройка российского газопровода уже и так затянулась на год. По слова аналитика, с каждым годом Кремлю все дороже обходится сооружение газопровода дном Балтийского моря.

Кроме того, по словам эксперта, когда РФ начинала строительство газопровода, никто не мог предположить, что в 2020 году рекордно упадут цены на газ. По слова аналитика, ситуация так складывается, что Кремлю может быть не выгодно пускать дешевый газ по дорогому газопроводу.

Аналитик подчеркнул, что РФ уже вложила 10 млрд. долларов в этот проект.

Еще одна причина, по словам, аналитика, это планы Катара увеличить добычу газа. Крутихин считает, что Катар может вытеснить РФ с рынка газа в Европе.

Кроме того, не обошел вниманием аналитик Крутихин и санкции США против «Северного потока-2». Ведь, как известно, США заявили, что готовы принять новый пакет санкций против российского экономического проекта. По словам аналитика, новые санкции США могут сыграть ключевую роль в данном вопросе.

Ранее мы сообщали, что между США и РФ назревает новый конфликт.