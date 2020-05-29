В правительстве предлагают повысить тарифы на электроэнергию для населения
Кабинет министров предоставил программу стимулирования экономики. В нем. в частности, предусматривается возможность поднять тариф на электроэнергию для населения.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Экономическую правду«.
Поэтому в Кабмине, для сохранения финансовой стабильности энергетики в кризис, предлагают пересмотреть тариф на электричество для населения, а также пересмотреть так называемый «зеленый тариф»:
«Из-за карантина сектор энергетики терпит убытки, которые связанны с уменьшением потребления в промышленности и среди населения. Ручное урегулирование рынка электроэнергии привело к тому, что цены на данном рынке обвалились, появился дефицит средств для покрытия операционных трат производителя электроэнергии».
И чтобы исправить данную ситуацию, правительство предлагает:
- урегулировать задолженности между участниками рынка электроэнергии
- урегулировать задолженности гарантированного покупателя
- пересмотреть тариф для возобновления источников энергии и внедрение граничного срока реализации проектов pre-PPA
- пересмотреть тариф на электроэнергию для населения
Напомним, ранее мы писали, что в 2020 году тариф на электричество для населения не изменится.