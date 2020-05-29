В правительстве предлагают повысить тарифы на электроэнергию для населения

Кабинет министров предоставил программу стимулирования экономики. В нем. в частности, предусматривается возможность поднять тариф на электроэнергию для населения.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Экономическую правду«.

Поэтому в Кабмине, для сохранения финансовой стабильности энергетики в кризис, предлагают пересмотреть тариф на электричество для населения, а также пересмотреть так называемый «зеленый тариф»:

«Из-за карантина сектор энергетики терпит убытки, которые связанны с уменьшением потребления в промышленности и среди населения. Ручное урегулирование рынка электроэнергии привело к тому, что цены на данном рынке обвалились, появился дефицит средств для покрытия операционных трат производителя электроэнергии».

И чтобы исправить данную ситуацию, правительство предлагает:

урегулировать задолженности между участниками рынка электроэнергии

урегулировать задолженности гарантированного покупателя

пересмотреть тариф для возобновления источников энергии и внедрение граничного срока реализации проектов pre-PPA

пересмотреть тариф на электроэнергию для населения

Напомним, ранее мы писали, что в 2020 году тариф на электричество для населения не изменится.