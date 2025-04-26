Как информирует «НБН» со ссылкой на данные апрельского «Инфляционного отчета», опубликованные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ), до завершения 2025 года, в Украине не планируется поднятие платы на некоторые коммунальные услуги.

В частности, как минимум, на протяжении ближайших 7 месяцев, тарификация газа, теплоснабжения и горячей воды не будет пересматриваться. Однако, поскольку фиксируется ухудшение состояния энергетики и определенное нарастание дефицита средств в госбюджете, возможна постепенная корректировка оплаты «коммуналки» в последующие месяцы. Предполагается, что постепенно приводить тарифы на коммунальные услуги к экономически обоснованным показателям начнут с 2026 года.

Аналитики НБУ уверены — если не изменить тарифы в большую сторону, то это сохранит относительно невысокий темп инфляции, одновременно аккумулируя факторы, негативно влияющие на финансовое состояние государственных энергокомпаний. Все указанные предпосылки спровоцируют рост рисков дестабилизации энергорынка, ухудшат инвестиционный потенциал отрасли, и лишь отложат на будущее возрастание ценового давления.

Таким образом, вполне вероятно, что в ближайшее время «быстро и существенно» поднимут исключительно тариф на электричество, чтобы сбалансировать энергосектор, тем самым игнорируя усиление давления инфляции, и для минимизации ряда последствий — увеличат субсидии для населения.

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