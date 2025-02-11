Глава комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса заявил, что у властей нет планов по повышению на жилищно-коммунальные услуги в стране, пишет издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

При этом чиновник не знает, что будет с тарифами на распределение газа и воду, которые последний раз менялись перед полномасштабным вторжением РФ. Герус уточнил, в стране не одинаково подходят к тарифам на «коммуналку»: некоторые выросли в прошлом году, некоторые не меняются с 2021-го.

Напомним, что в стране действует мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что повышение тарифов до завершения отопительного сезона не обсуждается. Чиновник подтвердил, что он не слышал о соответствующих планах руководства страны.

Как сообщалось, премьер-министр уточнил, как будет происходить мартовская индексация пенсий в Украине.