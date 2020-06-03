Полностью побороть контрабанду невозможно — Зеленский

Для эффективной борьбы с незаконными переправками товаров через границу нужно договариваться с граничащими странами.

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области, пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

«Побороть контрабанду можно лишь одним: всё время менять, менять. И лишь когда будет оцифрована таможня и будут двусторонние условия… Просто не каждая страна хочет делиться информацией. Думаю, что с Венгрией… У нас не самые простые отношения, но мы договоримся, я уверен. Как только мы сможем обмениваться информацией с соседними странами, когда мы будем знать, что приехало, что выехало… Вот как будет такое — не будет контрабанды. Но полностью её убрать… Я не знаю, возможно ли это».