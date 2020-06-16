ВР приняла проект закона, который запрещает банкам штрафовать клиентов за просроченные кредиты в период карантина

Во время сегодняшнего заседания нардепы приняли законопроект No 3297, который запрещает банкам стягивать с клиентов штрафы, пеню, неустойку за просроченный кредит.

Об этом пишет «НБН«.

Так, если клиент банка во время карантина, просрочит выплату кредита, то банки не смогут стягивать с него штраф.

Как объяснили во фракции «Слуга народа», данный законопроект направлен для помощи людям, которые из-за карантина оказались в тяжелой ситуации:

«Сегодня с трудностями столкнулся бизнес и государство делает всё, чтобы поддержать его. Наш следующий шаг — помочь тем, кто имеет кредиты в банках. Этим законопроектом мы запрещаем банкам штрафовать предпринимателей, которые не могут в карантин вовремя выплатить кредит».

Напомним, ранее мы писали, почему украинцы всё чаще берут кредиты.