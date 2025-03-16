Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал, опубликованный на официальной странице Национального банка Украины (НБУ), отечественные финучреждения в течение последних месяцев фактические сохранили довольно высокие кредитные ставки для населения.

В соответствии с данными банка-регулятора (НБУ), в феврале размер усредненных процентных ставок финучреждений, предоставляющих новые гривневые займы населению, составлял 35 процентов годовых, что несколько ниже, чем фиксировалось месяцем ранее, когда этот же показатель установился на уровне 35,1 процента. Следует отметить, что подобная малозаметная динамика затронула только население, так как банки существеннее снизили аналогичные ставки в национальной валюте для бизнес-сектора — с 16,6 процента до 15,4 процента годовых.

Фото — bank.gov.ua

Кроме того, объем кредитного банковского портфеля для населения возрос на 0,8 процента (до 282 млрд гривен), для бизнес-сферы — уменьшился на 1,8 процента (до 828 млрд гривен).

Фото — bank.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ сообщали условия, при которых «привяжут» курс гривны к евро, а не доллару.