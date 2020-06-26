Северный поток-2: Германия готова ввести санкции против США

Экономика
Христина Качоровська0
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Канцлер Германии очень обеспокоена тем, что Трамп готов ввести ещё ряд санкций против «Северного потока — 2» и заявила, что готова дать симметричный ответ.

Северный поток - 2
Северный поток — 2. Фото — iz.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Deutsche Welle«.

Немецкие чиновники во главе с Меркель рассматривают возможность введения санкций против США, если последние, в свою очередь, внедрят дополнительные санкции против строительства «Северного потока — 2».

В Федеративной республике уверяют, что дополнительные санкции США мощно ударят как по немецким, так и по европейским банкам, компаниям и правительственным организациям. Поэтому, если Трамп всё-таки решит вмешаться в энергетические интересы Евросоюза, то может получить ответные санкции от ЕС.

Напомним, ранее мы писали, что США могут навсегда остановить «Северный поток — 2».


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