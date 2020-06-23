США могут навсегда остановить «Северный поток-2»: польский эксперт сообщил тревожную для РФ информацию

РФ может не достроить «Северный поток-2». Реализации планов Кремля могут помешать новые санкции США, которые в Вашингтоне планируют ввести против российского экономического проекта. Таким мнением поделился польский эксперт Мариуш Маршалковский.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

России осталось проложить всего 100 км. газопровода «Северный поток-2» дном Балтийского моря. Но, по словам польского эксперта Мариуша Маршалковского, новые санкции США могут поставить крест на проекте Кремля. Эксперт отметил тот факт, что предыдущие санкции США заставили компанию «Allseas» отказаться от сотрудничества с РФ. По словам эксперта, РФ была готова к тому, что ряд компаний откажутся от сотрудничества после введения Штатами санкций. Поэтому Кремль начал рассчитывать только на собственные силы.

По словам эксперта, с помощью новых экономических ограничений против проекта «Северный поток-2», США намерены навсегда остановить строительство газопровода. Маршалковский считает, что если США все-таки введут новые санкции, то в РФ уже не будет шансов реализовать задуманное.

Ранее подобным мнением по этому поводу поделился аналитик Михаил Крутихин. По мнению Крутихина, в РФ уже нет шансов реализовать свой проект.

Напомним, ранее мы писали, что народный депутат Украины рассказал о ситуации на КПВВ «Еленовка».