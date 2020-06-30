Сегодня Верховная Рада будет рассматривать законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине

Экономика
Христина Качоровська0
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Данный проект закона будет рассматриваться уже во втором чтении и если большинство проголосует «за» — значит вскоре в Украине легализируют игорные заведения.

Игровые автоматы
Игровые автоматы. Фото — 112.ua

Об этом сообщает «НБН«.

Во время согласительного совета 30 июня спикер украинского парламента Дмитрий Разумков отметил, что проект закона о легализации игорного бизнеса будет рассмотрен одним из первых на заседании ВР:

«Самый первый вопрос — это игорный бизнес. Много месяцев его разрабатывали и в Офисе президента, и в профильном комитете парламента. Именно ОП и комитет — главные промоутеры в этом направлении. Надеюсь, что мы сможем эффективно потратить время, когда будем рассматривать этот проект закона».

Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский поручил нардепам легализировать игорный бизнес.


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