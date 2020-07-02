Глава НБУ Яков Смолий уходит в отставку: Западные партнеры обеспокоены таким поворотом событий

Вечером 1 июля Глава Нацбанка Украины Яков Смолий ошарашил своим заявлением об увольнении. Внезапный его уход вызвал беспокойство у Запада, а вот глава государства Владимир Зеленский и его соратники из «Слуги народа» считают, что ничего страшного не случилось.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий довольно неожиданно заявил о своей отставке. По словам Смолия, он уходит из НБУ, так как больше не может выдерживать политического давления на себя:

«В течение длительного времени НБУ поддается политическому давлению. Это не позволяет мне, как главе, выполнять взятые на себя обязательства по управлению НБУ и работе с другими госорганами».

При этом, кто именно давит на него и НБУ в целом Яков Смолий уточнять не стал. В самом Нацбанке сообщили, что их глава написал заявление по собственному желанию и подал его на рассмотрению президенту. В правлении НБУ также отметили, что политическое давление всё-таки имело место.

Уже через несколько часов на уход Смолия отреагировал Владимир Зеленский:

«Наш приоритет — это независимость НБУ, о чем мы неоднократно говорили. Правление Нацбанка продолжит работать на началах независимости и профессиональности»

В Офисе президента отметили, что Нацбанк не может подаваться политическому давлению, ведь это негативно повлияет на его независимость.

А вот Западные партнеры Украины довольно обеспокоено восприняли новость о желании Смолия покинуть свой пост. Послы стран «Большой семерки» практически молниеносно дали свою оценку данному событию:

«Независимость Национального банка — это большое достижение Украины, которое помогло уменьшить коррупцию, помогло вырасти и спасти обанкротившуюся банковскую систему».

Здесь также предостерегли Украину, что «подрыв этого важного сектора отбросит Украину назад и поставит под сомнение надежность реформ и целесообразность поддержки Украины».

Примечательно, что в последние недели во фракции «Слуга народа» стали всё чаще настаивать на смене руководства НБУ. Также «слуги» предлагают напечатать как можно больше украинской валюты.

Так называемая «группа Коломойского» в президентской фракции, которая против сотрудничества с МВФ, не скрывает своей радости из-за ухода Смолия:

«Наконец-то произошло! Это только начало», — написал одиозный «слуга» Дубинский.

Он также похвастался, мол благодаря ему Яков Смолий ушел в отставку.

Согласно Конституции, заявление об отставке главы НБУ должны рассматривать в парламенте. В Раду же постановление об увольнении должен подать президент. На данный момент не известно, примет ли Зеленский заявление об отставке Смолия.

Напомним, ранее мы писали, что будет с курсом гривны после карантина.