Отставка Смолия: Арахамия рассказал, когда Рада планирует рассмотреть вопрос увольнения главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об отставке главы НБУ Якова Смолия, а значит, парламентарии должны его рассмотреть. О том, когда Рада планирует приступить к рассмотрению вопроса об увольнении Смолия, рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «ЦЕНЗОР.нет».

По словам Давида Арахамии, завтра, 3 июля может состояться внеочередное заседание парламента, где и будет вынесен вопрос отставки главы НБУ. При этом он отметил, что завтра народные избранники собираются на очередное заседание. По словам представителя «Слуг», завтра парламентарии планируют заслушать Кабинет Министров, в рамках часа вопросов к правительству, а также продолжать рассматривать во втором чтении правки к законопроекту об игорном бизнесе. После этого, по словам народного избранника, парламентарии должны собраться на внеочередное заседание. Политик уточнил, что внеочередное заседание планируется на 14.00.

Кроме того, Арахамия добавил, что согласно регламенту, глава НБУ должен присутствовать на завтрашнем внеочередном заседании парламента.

Ранее мы сообщали, что Соня Кошкина прокомментировала отставку Смолия.