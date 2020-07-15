Зеленский пообещал до конца недели определиться с кандидатом на пост главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уверил главу МВФ Кристалину Георгиеву в том, что уже до конца этой недели он представит кандидата на должность главы Нацбанка.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ТСН«.

Зеленский отметил, что уже на днях определится с кандидатом и внесет вопрос о его назначении на рассмотрение Раде. Президент уверил главу МВФ в том, что его кандидат будет «независимым технократом» и курс Нацбанка не изменится.

В то же время глава МВФ Кристалина Георгиева, после разговора с Зеленским, выразила беспокойство, что власть совершает давление на НБУ и подчеркнула, что именно от независимости Центробанка будет зависеть дальнейшее сотрудничество МВФ и Украины.

Напомним, ранее в «Слуге народа» рассказали, когда в Украине появится новый глава НБУ.