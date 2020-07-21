Депутаты приняли законопроект о снижении «зеленого» тарифа

На сегодняшнем внеочередном заседании парламента народные избранники проголосовали за проект закона, который поддерживает производство электроэнергии из альтернативных источников или так называемую «зеленое» электричество.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Ракурс«.

За проект закона No 3658 проголосовало 288 депутатов:

Слуга народа — 179

ОПЗЖ — 26

Европейская солидарность — 21

Батькивщина — 17

За будущее — 4

Голос — 13

Доверие — 17

Внефракционные — 11

Документом предусматривается, что теперь размер «зеленого» тарифа снизится:

на 15% — для солнечных электростанций (при условиях, что их мощность более 1 МВт, а также если они введены в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года) на 10% — для солнечных электростанций мощностью менее 1 МВт на 7,5% — для ветровых электростанций на 2,5% — для ветровых и солнечные электростанций, которые ввели в эксплуатацию с 1 января 2020 года

Объекты альтернативной энергетики, которые введены в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, установлен граничный размер тарифа, который позже снизит действующий тариф до 52%

Солнечные электростанции, которые будут запущены после 1 августа 2020 года тариф будет на 50% меньше от действующего.

Напомним, ранее мы писали, что наземным домашним солнечным электростанциям в Украине гарантировали «зеленый» тариф.