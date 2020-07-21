Депутаты приняли законопроект о снижении «зеленого» тарифа

Экономика
Христина Качоровська0
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На сегодняшнем внеочередном заседании парламента народные избранники проголосовали за проект закона, который поддерживает производство электроэнергии из альтернативных источников или так называемую «зеленое» электричество.

Солнечная электростанция
Солнечная электростанция. Фото — ekotechnik.in.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Ракурс«.

За проект закона No 3658 проголосовало 288 депутатов:

  • Слуга народа — 179
  • ОПЗЖ — 26
  • Европейская солидарность — 21
  • Батькивщина — 17
  • За будущее — 4
  • Голос — 13
  • Доверие — 17
  • Внефракционные — 11

Документом предусматривается, что теперь размер «зеленого» тарифа снизится:

  1. на 15% — для солнечных электростанций (при условиях, что их мощность более 1 МВт, а также если они введены в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года)
  2. на 10% — для солнечных электростанций мощностью менее 1 МВт
  3. на 7,5% — для ветровых электростанций
  4. на 2,5% — для ветровых и солнечные электростанций, которые ввели в эксплуатацию с 1 января 2020 года

Объекты альтернативной энергетики, которые введены в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, установлен граничный размер тарифа, который позже снизит действующий тариф до 52%

Солнечные электростанции, которые будут запущены после 1 августа 2020 года тариф будет на 50% меньше от действующего.

Напомним, ранее мы писали, что наземным домашним солнечным электростанциям в Украине гарантировали «зеленый» тариф. 


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