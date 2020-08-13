На следующей неделе могут выбрать нового главу «Укрзалізниці»

На следующем заседании Кабинета министров, 19 августа, правительство может назначить нового главу «УЗ».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

На данный момент в компании есть временно исполняющий обязанности «УЗ» Иван Юрик. Но, по словам министр инфраструктуры Владислава Криклия, уже 19 августа Кабмин может назначить полноценного руководителя.

«Наблюдательный совет уже согласовал кандидатуру на пост главы «УЗ». Я надеюсь, что на следующем заседании Кабмина уже назначат нового главу. Больше информации сказать не могу. Но фамилия в СМИ обсуждалась».

Отметим, что «УЗ» не имеет полноценного руководителя с 2017 года, когда этот пост покинул Вальцех Бальчун. После него компанию возглавляли трое людей, и все с приставками в.и.о.

Напомним, ранее мы сообщали, что «УЗ» ввела скидки на билеты в поездах Интерсити +.