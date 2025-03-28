Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль «Укрзализныци», вследствие повышения нагрузки на IT-систему, вероятно возникновение сбоев в функционировании мобильного приложения и сайта онлайн-продажи билетов.

Для сбалансирования повышенного спроса, вызванного многодневным сбоем в работе онлайн-сервисов, национальная железнодорожная компания открыла десятки дополнительных кассы в городах, где фиксируется наибольший пассажиропоток.

В частности, в столице начали работать 27 ЖД-касс: 25 «окошек» — на Центральном вокзале и 2 дополнительных — на Южном вокзале.

Также, идентично расширены кассовые зоны в городе Львов: сейчас на вокзале запущена работа уже 10 касс.

Кроме того, в периметре кассовых залов продолжают работать вокзальные «ангелы», к которым пассажиры могут обратиться за консультацией, например, оперативно урегулировать вопросы приобретения/возврата билетов или своевременной посадки на поезд.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «Нафтогазе» сообщали о последствиях очередного удара РФ по объектам компании.