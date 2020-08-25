С 1 сентября в Украине вырастет минимальная зарплата

Главное Экономика
Христина Качоровська0
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Соответствующий проект закона был принят на сегодняшнем внеочередном заседании украинского парламента.

Деньги
Деньги. Фото — zoda.gov.ua

Об этом сообщает «НБН«.

Во вторник, 25 августа, нардепы приняли проект закона об изменениях в Государственный бюджет Украины. Согласно принятым изменениям, уже с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата украинцев вырастет к 5000 гривнам.

За данный законопроект No 3963 свой голос «за» отдали 295 нардепов.

В пояснительной записке к документу, Владимир Зеленский сообщил, что повышения минимальной зарплаты — это улучшения качества жизни граждан.

Деньги для дополнительных выплат, в размере 3,5 млрд гривен, возьмут из бюджетной программы «Обслуживание госдолга».

Напомним, ранее мы писали, что в МОЗ анонсировала повышение зарплаты медикам с 1 января.


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