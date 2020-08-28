Убытков нет — САП закрыла дело в отношении «Роттердам +»

Прокурор САП Виталий Пономаренко, который собственно и занимался делом «Роттердам +», внес постановление о закрытии дела.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Центр противодействия коррупции.

Причиной для закрытия этого скандального дело стала экспертиза, проведенная Службой безопасности Украины. По результатам экспертизы, формула «Роттердам +» не принесла никаких убытков государству.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Роттердам +» спас угледобывающею отрасль Украины.