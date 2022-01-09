Как информирует «НБН» со ссылкой на ura.news, такое заявление озвучил Михаил Щапов, являющийся первым заместителем председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогообложению.

Согласно его словам, у россиян, доходы которых больше, чем 10 миллионов за двенадцать месяцев, стоит установить налог в размере двадцати пяти процентов ставки НДФЛ. А для тех, кто получают сверхприбыль, такой налог должен быть на уровне от 40 до 50 процентов.

Цитата из заявления Щапова:

«Мы хотим предложить, чтобы для россиян, у которых в год доход превышает десять миллионов в российской валюте, был установлен налог в размере 25% ставки НДФЛ. А для сверхдоходов он должен быть на уровне 40-50 процентов. Для тех же граждан, которые получают МРОТ и меньше, налоговая ставка должна быть снижена до пяти процентов, или вовсе до ноля. Это будет весьма справедливо. Это поможет прийти к тому, чтобы было сокращение разрыва в доходах. Это снизит напряженность в социуме».

Не так давно в Сети всплыла весьма неудобная для Кремля правда о зарплатах на территории Российской Федерации. Все дело в том, что в Украине минимальный доход граждан оказался выше, чем в России.