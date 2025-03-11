Во вторник, 11 марта, РФ подверглась атаке БПЛА. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили, что этот дроновый удар был самым масштабным в этом году – противовоздушная оборона «второй армии мира» якобы перехватила и сбила 337 беспилотников.

В частности, под обстрелом оказалась столица государства-террориста, информирует издание «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Глава комитета по обороне Госдумы заявил, что оккупационная армия РФ может в ответ на дроновую атаку нанести удар по соседней стране «Орешником».

По его словам, соответствующее решение остается за кремлевским диктатором. Депутат считает, что «будет не лишним» захватчикам выпустить по территории соседнего государства не одну такую ракету.

Напомним, в декабре в ходе «Прямой линии» глава Кремля предложил устроить в столице Украины «дуэль» между западными системами ПВО и «Орешником».