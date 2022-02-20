Как информирует «НБН», на собственной Facebook-странице Людмила Денисова сообщила, что местному населению ОРДЛО начали приходить на телефоны смс-сообщения, в которых их предупреждали о записи их телефонных разговоров, а также фиксации тех сообщений, которые люди будут выкладывать в социальных сетях.

Дословно из сообщения Денисовой:

«Мой представитель на территории Луганской и Донецкой областей сообщил, что люди в так называемых «ЛДНР» стали получать уведомления на свои телефоны. В сообщениях говорилось, что все их разговоры будут записываться. Кроме того, людей предупредили, что также оккупанты будут фиксировать сообщения местного населения, которые они будут писать в Facebook и через другие социальные сети».

По словам украинского омбудсмена, такого рода действия – это непосредственное нарушение прав человека и его свобод.

Не так давно уже сообщалось о том, что на Донассе перестала работать мобильная связь таких операторов сотовой сети, как Kyivstar и Vodafone.