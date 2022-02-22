Как информирует «НБН», его слова привел в своем посте телеграм-канал «Типичный Донецк».

В частности, отмечается, что Леонид Калашников опроверг признание так называемых «ЛДНР» в границах Луганской и Донецкой областях. По его словам, в соглашениях с ОРДЛО не идет речи о границах, а также ее демаркации. Политик добавил, что это уже забота Луганска и Донецка.

Дословно из заявления депутат Госдумы России:

«В соглашении нет никаких уточнений о границах. Мне неизвестно, кто запустил такую утку, мол, Россия будет признавать ОРДЛО в границах Луганской и Донецкой областей. В подписанном соглашении речь идет о конкретных шагах в области сотрудничества, дружбы, безопасности и, конечно же, взаимопомощи. А все остальные вопросы – это не должна решать Российская Федерация, а только Донецк и Луганск».



Как известно, после проведенного вчера, 21 февраля, заседания Совета безопасности России, глава Кремля выступил с обращением к народу РФ, Украине и мировому сообществу. По окончанию своей речи российский президент подписал указ о признании Москвой ОРДЛО.