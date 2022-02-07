Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение руководителя Кабинета министров на странице в социальной сети «Фейсбук», отныне врачи «первички» будут получать как минимум двадцать тысяч гривен. Что касается медицинского персонала среднего звена – не менее 13500 гривен в месяц.

Также глава правительства добавил, что на минувшей неделе здравоохранительная Нацслужба Украинского государства перечислила заведениям первичной медицинской помощи практически два миллиарда гривен за январь месяц. Эти деньги были направлены в 1 тысячу и 969 медицинских заведений.

Шмыгаль подчеркнул:

«В самые ближайшие дни деньги уже будут на счетах медиков».

Как известно, ранее Денис Шмыгаль рассказал о том, что в Украине происходит в сфере экономики, и с чем столкнулась действующая власть.