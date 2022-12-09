В эфире телеканала FREEДОМ эксперт сообщил, что страна-агрессор, скупая микроэлектронику и чипы, где только возможно, конкурирует напрямую с Украиной, которая также импортирует этот товар, информирует «НБН».

По словам экономиста, запрет на экспорт такой продукции в РФ применяется к компаниям в Европе, однако в список не включены Индия, Индонезия и государства Южной Америки, которые продают этот товар россиянам.

Так как Евросоюз также ввел вторичные ограничения для компаний, которые продолжили подобное сотрудничества, страна-агрессор начала обходить санкции за счет «параллельного импорта».

На черном рынке РФ покупает электронику через подставные компании – партнеров Кремля на Западе. Несмотря на санкции, компании из США и Европы продолжают работать с россиянами.

Экономист добавил, что по этой причине ограничительные меры, которые вводят в отношении государства-оккупанта, должны работать на упреждение, чтобы РФ не могла использовать западные технологии в войне против Украины.

Напомним, что журнал Forbes подсчитал расходы России на войну в Украине, озвучив впечатляющую сумму.