Об этом рассказал Сергей Кипоренко, руководитель направления автокредитования ГЛОБУС БАНКА, сообщает «НБН».

По данным эксперта, такие существенные изменения в автокредитовании, прежде всего, связаны с сентябрьским снижением учетной ставки до 20% и прогнозом НБУ относительно ее дальнейшего снижения к концу года до 18%.

Понимаем, что снижение учетной ставки является стимулом для снижения почти всех кредитных банковских программ, и, в частности, автокредитования, ведь привлеченные финансовые ресурсы станут более дешевыми. Соответственно рост доступности кредитов отразится на росте продаж. А стабильный валютный курс и постепенное развитие экономики, прямо и косвенно влияющих на доходы граждан, будет стимулировать коммерческие банки к принятию быстрых решений о снижении ставок, расширении партнерских программ, увеличении сети автопартнеров. И самое главное: почти все решения будут направлены на то, чтобы у потенциального покупателя автомобиля был достаточно широкий выбор как кредитных условий, так и автобрендов

– рассказал специалист.

Он отметил, что с начала года, особенно в летний период, наблюдается достаточно положительная динамика продаж новых автомобилей в кредит: по состоянию на начало сентября в общей структуре продаж количество автомобилей, приобретенных с помощью кредита, уже составляет более 12% против 8% в начале текущего года. При этом по сравнению с началом 2023 года автокредитование выросло более чем в 3 раза: по итогам августа количество «кредитных» продаж новых автомобилей составило 943 шт. против 316 шт. в январе.

До конца года количество приобретенных автомобилей в кредит может возрасти до 1500 шт. в месяц

— подчеркнул Сергей Кипоренко.

Специалист отметил, что в 5 автобрендов, которые чаще всего покупают с помощью кредитов, вошли SKODA (более 20% от общего количества приобретенных авто в кредит), RENAULT (20%), VOLKSWAGEN (17%), TOYOTA (17%) и BMW (13–15%). Доля приобретенных авто в кредит автомобилей других брендов составляет около 11-13%.

По его мнению, до конца года популярность брендов не изменится. Ведь выбор бренда и модели напрямую зависит от нескольких важных показателей:

широкий ассортимент (модельный ряд) автомобильного бренда и привлекательные условия кредитования;

стоимость постгарантийного обслуживания (цена на запчасти и стоимость техобслуживания, наличие конкурентного количества сертифицированных СТО и т.п.);

возможность продать автомобиль на вторичном рынке по цене до 50-60% от его первоначальной стоимости (в зависимости от пробега и срока пользования автомобилем, но не больше 3 лет).

Эксперт обратил внимание на то, что в общей структуре спроса по сравнению с маем-июнем глобальных изменений не произошло: около 22-25% автокредитов приходится на электромобили и гибридные авто по цене от 30 тыс. $ до 45 тыс. $, 20% кредитных” автомобилей составляют премиум авто стоимостью 100 тыс.$ и выше, 15% автокредитов выдается на автомобили стоимостью 16-18 тыс.$.

Сергей Кипоренко также дал 3 главных практических совета тем гражданам, которые планируют впервые приобрести авто в кредит:

Обратиться в банк/финучреждение, которое может предложить минимум 2-3 варианта автокредитов (кредитные программы с разными условиями приобретения автомобиля, как по размеру первого взноса, так и по сроку его погашения (на данный момент первый взнос почти по всем программам составляет от 20% стоимости авто, кроме условий кредитования в сети Группы Компаний АИС, которая предлагает программы с первым взносом от 10%). Банк/финансовое учреждение должно предложить достаточно широкую «линейку» партнерских программ с разными автобрендами по категориям «эконом», «бизнес», «премиум». Следует ориентироваться на соотношение ценовой категории авто с условиями кредитной программы, чтобы выплаты по ней не превышали 30% от ежемесячного дохода заемщика.

Сейчас экономическая конъюнктура достаточно благоприятна не только для развития автокредитования, но и для увеличения количества граждан, которые решат впервые в жизни воспользоваться автокредитами. Ожидается, что до конца года количество украинцев, впервые покупающих авто в кредит, может составить до 10-15% от общего количества «кредитных» приобретений новых автомобилей

— резюмировал Сергей Кипоренко.