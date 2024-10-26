Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Reuters, лидерам государств G7 («Большая семерка») удалось достигнуть единого мнения, касающегося функционирования механизма предоставления Киеву кредита на почти 50 млрд долларов.

Как стало известно из информации, обнародованной пресс-службой «Большой семерки» накануне, 25 октября, ключевая цель партнеров — осуществить частичную выплату вышеописанных средств до завершения текущего года.

При этом, основные кредитные средства станут перечисляться в Украину поэтапно, посредством серии 2-сторонних займов, начиная с декабря следующего года и до конца 2027 года, на «насущные потребности» нашей страны.

Министры финансов стран G7 резюмировали:

Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее мы писали о том, что Польша не отправит в Украину вооружение, закупленное у Южной Кореи.