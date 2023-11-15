О том, по какой приблизительной стоимости ломбарды и банковские учреждения смогут закупить золото в этом месяце, пишет «НБН», ссылаясь на профильный портал «Минфин».

В частности, закупочная стоимость золота 1 грамма в «ломе» от НБУ выглядит нижеуказанным образом:

за 333-ую пробу предложат 737,28 гривны;

за 375-ю — 830,27 гривны;

за 500-ю — 1 107,03 гривны;

за 583-ю — 1 290,8 гривны;

за 585-ю — 1 295,23 гривны;

за 750-ю — 1 660,55 гривны;

за 900-ю — 1 992,65 гривны;

за 916-ю — 2 028,08 гривны;

за 925-ю — 2 121,07 гривны;

за 999-ю — 2 211,85 гривны;

за 999,9-ю — 2 213,84 гривны.

Средняя стоимость 1 грамма золота в украинских ломбардах:

333-ая проба — 918,47 гривны;

375-я — 941,37 гривны;

500-я — 1 269,18 гривны;

583-я — 1 474,02 гривны;

585-я — 1 474,15 гривны;

750-я — 1 882,32 гривны;

900-я — 2 297,98 гривны;

916-я — 2 444,62 гривны;

958-я — 2 495,94 гривны;

999-я — 2 264,42 гривны.

Ранее мы писали о том, что в НБУ раскрыли вероятные сроки отмены моратория на поднятие стоимости «коммуналки».