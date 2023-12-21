Как информирует «НБН», во время обзора макроэкономического прогноза на 2024 год от Центра экономических стратегий, Марченко заявил:

В январе-феврале у нас действительно есть риск. Ведь, к сожалению, в январе и феврале месяцах пока принятых решений недостаточно, чтобы мы самостоятельно могли справиться. Как следствие у нас в настоящее время работает механизм, как вы говорится, «план Б».

Согласно словам министра, Кабинет министров будет по максимуму привлекать все возможные ресурсы на первые два месяца следующего года. Чиновник подчеркнул, что потенциальным риском на весь следующий год является увеличение расходов государственного бюджета в связи с растущими потребностями на оборону и безопасность.

Самую большую неопределенность Украине формирует сектор безопасности. Мы не можем заранее знать, в какой момент чего будет не хватать. Очень много вопросов об эффективности использования средств именно по этом направлении, — подытожил министр.

Напомним, ранее Кабмин показал, как в 2024 – 2026 годах вырастут зарплаты украинцев.