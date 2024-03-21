О том, что именно данное государство Балтии передаст нашей стране в качестве военной помощи, учитывая сумму в 20 млн евро, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства обороны Эстонии.

По словам главы эстонского оборонного ведомства Ханно Певкура, в пакет очередной военной помощи войдут: партия безоткатных противотанковых орудий, некоторый объем взрывчатых веществ, разнообразные типы артиллерийских снарядов, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы небольшого калибра (видимо, к минометам и стрелковому оружию) и многое другое.

Глава Минобороны Эстонии подчеркнул, что Украина также получит 155-мм снаряды, что подчеркнет важность дополнительного вклада его страны в инициативу ЕС по отправке обещанного 1 млн артбоеприпасов.

Ранее мы писали о том, что эстонская разведка называла сроки, которые уйдут у РФ на усиление армии для вторжения в страны НАТО.