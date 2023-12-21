О том, что в соответствии с «Основными прогнозными макропоказателями социального и экономического развития Украины» на период с 2024-го по 2026-й годы, в стране возможно увеличение размера зарплат, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабмина.

Как стало известно из этого прогнозирования, экономическую сферу Украины ожидает рост ВВП на 4,6 процента в 2024-м году, а позднее такая тенденция изменится в большую сторону еще существеннее: до 6,8 процента с 2025-го году, и до 6,6 процента с 2026-го года. Все это спровоцирует повышение среднемесячной заработной платы брутто (до вычета налогов) до 21 809 гривен с 2024-го года, до 25 732 гривен с 2025-го года, и до 30 260 гривен с 2026-го года.

Более подробная информация доступна в таблице ниже:

Ранее мы писали о том, что в ПФУ раскрывали, как к концу года изменился размер средней зарплаты, учитываемой при оформлении пенсий.