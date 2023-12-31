О том, что с января следующего года в Украине вероятно снижение наличного курса доллара, до 37,15 гривны/38,5 гривны, при продаже и покупке соответственно, пишет «НБН», ссылаясь на мнение финансового аналитика Алексея Козырева, прозвучавшее на YouTube-канале «FINANCE.UA».

По словам Козырева, если его прогнозирование сбудется, то стоимость американской валюты зафиксируется в диапазоне от 37,1 гривны до 38,6 гривны (при реализации и приобретении соответственно).

Кроме того, финансовый аналитик подчеркнул, что такая тенденция начнется в период с 1-го января по 10-е января, поскольку именно в этот временной отрезок ожидается увеличение объемов предложений валюты на внутреннем рынке — население так или иначе станет отмечать зимние праздники, а «обменники» в этот момент не намерены упускать выгоду, и «будут пытаться купить ее [валюту] по заниженному курсу».

Ранее мы писали о том, какой курс доллара финансисты обещали к концу 2023-го года.