О том, что в соответствии с мнением главы департамента казначейских операций «Юнекс-Банка» Анны Золотько в «обменниках» вероятно ситуативное варьирования при возникновении форс-мажорных обстоятельств, однако согласно базовому сценарию, наличный курс удержится в диапазоне от 37,1 гривны до 38,4 гривны, а на «межбанке» — от 36 гривен до 37 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Минфина».

Также, по словам директора департамента аналитических исследований «Райффайзен-Банка» Александра Печерицына, если банк-регулятор сохранит прежнюю валютную политику, доллар на «межбанке» может остаться в пределах 36-36,5 гривен, то есть удешевление национальной валюты, если и произойдет, то ориентировочно до отметки, фиксированной до введения «курсовой управляемой гибкости» — от 36,8 гривны до 36,9 гривны.

В том, что до завершения декабря курс американской валюты не «скакнет» выше 37 гривен, полагает зампред правления «Кристалбанка» Евгений Казаков, при условии, что РФ не нанесет масштабные удары по энергосфере, тем самым увеличив панические настроения населения.

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