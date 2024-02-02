О том, что в Украине будет наблюдаться дефицит желающих устроиться на непрестижные специальности в промышленной и строительной сферах, пишет «НБН», ссылаясь на исследование, проведенное порталом Gradus Research.

Уже сейчас в Киеве ощущается нехватка водителей общественного автотранспорта/специальной техники, работников коммунальной сферы или экскаваторщиков. Кроме того, нанимателям весьма сложно отыскать трактористов и персонал на производственные специальности.

Например, в этом году предполагается рост потребности в специалистах и рабочих кадрах до 481 600 человек, и жизненно необходимы станут те, кто сможет:

осуществлять добычу полезных ископаемых/строительство;

водить и обслуживать передвижную технику/оборудование;

руководить предприятиями/учреждениями/организациями;

вести расчеты в области физических/математических/технических наук;

предлагать разработки в области прикладных наук и техники.

Ранее мы писали о том, что в Госстате демонстрировали рейтинг доходов украинцев по сферам трудовой деятельности.