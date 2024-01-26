О том, что самые маленькие зарплаты у украинцев, работающих в библиотеках, архивах, музеях и подобных заведения культуры, а самые большие — в сфере телекоммуникаций и информации, а также в финансах и страховании, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный на официальной странице Государственной службы статистики Украины.

В частности, рекордсмены по доходам работают в отраслях:

информации и телекоммуникациях — 37 542 гривны;

финансовой и страховой деятельности — 34 189 гривен;

авиационном транспорте — 33 205 гривен;

госуправлении и нацобороне/обязательном соцстраховании — 24 168 гривен;

профессиональной, научной и технической деятельности — 24 141 гривна.

Наиболее «скромные» зарплаты наблюдаются у тех украинцев, кто занят в:

временном размещении и организации питания — 13 007 гривен;

логистической деятельности — 12 804 гривны;

образовании — 12 180 гривен;

творчестве, искусстве и развлечениях — 11 503 гривны;

функционировании библиотек, архивов, музеев и иных культурных учреждениях — около 11 373 гривны.

Ранее мы писали о том, что в Раде рассказывали, возможно ли задержка зарплат бюджетников с приходом февраля.