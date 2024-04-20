О том, что украинские агропроизводители вышеописанного овоща вынуждены понижать цены на свой «товар», пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал East Fruit.

В соответствии с ежедневным ценовым мониторингом экспертов, оптовая стоимость картофеля на овощебазах страны пока варьируется в диапазоне от 12 гривен до 17 гривен/килограмм, что, усреднено, на 14 процентов ниже, чем в конце прошлой недели. Однако, цены на овощ, в среднем, все равно в 2,7 раза выше, чем в идентичный месяц прошлого года.

Таким образом, учитывая «выброс» существенного объема подобной, слегка подпорченной, продукции на рынок, отечественные фермеры допускают возможность последующего снижения цен в этом сегменте.

Следует отметить, что по состоянию на субботу, 20 апреля, наиболее привлекательное ценовое предложение на корнеплод наблюдается в «Ашане» — 23,8 гривны/килограмм, а с частичной статистикой по супермаркетам можно ознакомиться чуть ниже:

Фото — minfin.com.ua

Ранее мы писали о том, что в Госстате показывали, что подешевело в Украине на протяжении последних месяцев.