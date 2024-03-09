О том, что усредненная стоимость продуктов питания на прилавках супермаркетов Украины в прошлом месяце, если провести сравнение с февралем 2022-го года, все же подросла на 2,6 процента, а в течение последних 4-х недель данные товары подорожали на 0,4 процента, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной службы статистики (Госстат).

В соответствии с данными статистического ведомства, на протяжении последнего года, сильнее всего подорожали:

сливочное масло — на 10,2 процента;

молоко — на 9,6 процента;

мясо и его производные — на 9,1 процента;

сыры и творог — на 8,5 процента;

напитки, не содержащие алкоголь — на 6,3 процента;

хлебобулочные изделия — на 5,5 процента;

рыба и продукты из нее — на 4,7 процента;

овощи — на 3,7 процента.

При этом, упали цены на:

макаронные изделия — в пределах 0,1 процента;

некоторые виды хлебопродуктов — на 2,5 процента;

сахар — на 10,5 процента;

яйца — на 16,7 процента;

растительное масло из семян подсолнечника — на 16,7.

Фото — ukrstat.gov.ua

Ранее мы писали о том, что эксперты называли продукты, стоимость которых в Украине вырастет с марта.