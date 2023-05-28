Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «КГВА«.

Глава киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем телеграм-канале сообщил, что российские оккупационные войска ночью, с 27 на 28 мая совершили массированную атаку дронами-камикадзе по территории области.

По официальной информации — это была самая масштабная атака дронами-камикадзе с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Данные говорят, что силы противовоздушной обороны за эту ночь сбили более 40 вражеский БПЛА, а сама атака длилась в несколько волн и более чем 5 часов.

Так, согласно данным КГВА в результате этой атаки в городе погиб один человек из-за падения обломков «Шахеда». В общей сложности известно, что из-за массированной атаки дронами-камикадзе иранского производства в украинской столице были зафиксированы разрушения в трех районах.

Напомним, ранее мы писали о взрывах в оккупированом Бердянске.