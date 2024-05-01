В эфире телеканала «Мы – Украина» советник городского главы сообщил, что враг распространяет ложную информацию о якобы 10-летних детях, которые в Мариуполе ликвидируют российских «освободителей», втыкая «ножи в печень под бронежилеты» оккупантов, информирует «НБН».

По словам чиновника, кремлевская пропаганда не просто так заявляет о «детях-убийцах» во временно захваченном городе, есть две причины для распространения фейковых сообщений.

Андрющенко рассказал, что было найдено захоронение большого количества детей, которых убили оккупанты. Чтобы оправдать военные преступления захватчиков, рупоры путинского режима запустили соответствующий фейк.

Кроме того, во время ударов ВС РФ по Мариуполю могут гибнуть дети, поэтому такими лживыми историями россияне пытаются оправдать убийство юных украинцев.

Ранее советник мэра Мариуполя рассказал об экспресс-методе вербовки жителей города на войну, который используют оккупанты.