О том, что в ночь на 30-е июля, Москву накрыло мощной «бавовной» — удар дронов пришелся на башню «Москва-City», в котором находятся сразу 3 министерских ведомства страны-агрессора, пишет «НБН», ссылаясь на материал «24-Канала».

В частности, в соответствии с информацией из открытых источников, весной 2019-го года в 42-этажном комплексе разместились представительства Минэкономразвития, Минпромторга и Минцифры, включая подчиненные им структуры и агентства. Отметим, что очевидцы уже массово опубликовали в Сети кадры с поврежденными листками документации Минкомсвязи РФ, выброшенными из офиса взрывной волной.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГУР Министерства обороны Украины рассказали, что взрывалось, а потом и детонировало в окрестностях Севастополя 28-го июля.