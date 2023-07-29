О том, что очевидцы из местных жителей, поначалу услышали только 2 взрыва, а далее последовали продолжительные звуки бурной детонации боеприпасов, вследствие чего на место инцидента выехало несколько машин «скорой медицинской помощи» в сопровождении полиции, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальному Telegram-аккаунте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как стало известно, в районе Казачьей бухты оккупанты разместили 810-ю отдельную бригаду морской пехоты, и та самая серия взрывов и длительная детонация, вызваны успешно проведенной диверсией, состоявшейся на «временном складе» боекомплекта путинской армии.

Ранее наш информационный портал писал о том, что российские власти жалуются на удары по селу Ломаковка в Брянской области, где было зафиксировано около 15 «прилетов» из минометов.