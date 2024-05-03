О том, что на данном этапе войны на ВОТ (временно оккупированные территории) нашей страны размещается от 510 000 до 513 000 «освободителей», но, похоже, вскоре эти цифры подрастут, пишет «НБН», ссылаясь на заявление командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, опубликованное The Times.

По словам Павлюка, до конца текущего года численность «второй армии мира» может увеличиться, так как РФ концентрирует силы для интенсификации наступательных операций летом. В частности, предполагается — Москва намерена мобилизовать еще 100 000 военнослужащих с целью усиления своих войск, уже находящихся в Украине, — «в июне и июле».

Командующий Сухопутных войск подчеркнул — ежемесячно путинская армия теряет до 25 000-30 000 человек, как убитыми, так и ранеными, потому Кремль продолжит стремиться к пополнению рядов оккупантов еще не менее 300 000 солдат.

Ранее мы писали о том, как в ISW оценивали угрозу для Сум и Харькова, указав на три попытки РФ дестабилизировать Украину.