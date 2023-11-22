О том, что в эту среду, в энергосистеме Украины наблюдается недостаток электричества, который существенно вырастет с наступлением темного времени суток, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, размещенное в Facebook-аккаунте «Укрэнерго».

В соответствии с информацией, предоставленной энергетиками, основными причинами подобного дефицита являются:

рост использования электричества вследствие прихода ожидаемого похолодания;

повышенная аварийность блоков электростанций;

недостаточность объемов импорта электричества из стран Евросоюза.

Кроме того, пока в «Укрэнерго» ищут возможности покрытия данного дефицита, украинцам следует экономно подходить к потреблению такого ресурса на протяжении этих суток: не включать одномоментно мощные электроустройства, выключать свет в пустых помещениях и перенести стирку на ночные часы.

Ранее мы писали о том, что в Федерации работодателей Украины рассказали, в чем опасность поднятия тарифов на электричество.