Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Минобороны Украины, в соответствии с правительственным постановлением, э-документ, сформированный посредством госприложения «Резерв+», приравнивается к бумажной версии, то есть располагает идентичной юридической силой.

В частности, чтобы получить такую разновидность военного билета, следует:

открыть госприложение «Резерв+» и свериться с доступной информацией, при желании повторив генерирование сведений (подтянуться из госреестра «Оберіг»);

после генерации э-документа — воспользоваться уникальным QR-кодом;

сохранить электронный «военник», нажав многоточие возле документа и выбрать опцию «загрузить PDF»;

скачать полученный файл (перенаправить на Google Drive, свой e-mail или добавить в мессенджер);

если нужно — распечатать электронную версию военного билета.

Ранее мы писали о том, когда Минобороны сделает из «Резерв+» полноценный «онлайн-ТЦК/СП».