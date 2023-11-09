О том, что сообщили в организации, представляющей интересы предприятий, формирующих не менее 70 процентов ВВП при обращении к «Укрэнерго», Нацкомиссии-регулятору энергорынка, Министерствам экономики и энергетики, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный на официальной странице Федерации работодателей Украины.

Как стало известно, тарифы на распределение предлагают поднять одномоментно в 1,7 раза, а на услуги диспетчеризации — в 2 раза. Представители Федерации работодателей уверены, что такое повышение стоимости услуг является необоснованным, и создаст дополнительные финансовые сложности, которые лягут на плечи украинского бизнеса на фоне затяжной войны — это вызовет катастрофические последствия для экономики нашей страны, и так страдающей вследствие разрушения инфраструктурных объектов, распада логистических связей, уничтожения оборудования и производственных комплексов предприятий.

Кроме того, все описанные факторы окажут отрицательное влияние на конкурентоспособность продукции отечественной промышленности как в Украине, так и за рубежом.

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказывала, когда и как в Украине могут в большую сторону измениться тарифы на «коммуналку».