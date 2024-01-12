О том, BTC-ETF является фондом, инвестирующим в биткоин, в котором оператор разделяет совокупные объемы активов под своим управлением на акционные паи, выставляя последние на бирже для обращения на открытом рынке — с этими активами можно проводить те же операции, что и с обычными ценными бумагами, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bits.Media.

Таким образом, BTC-ETF — инвестиционный фонд, акции которого торгуются на традиционных биржах, таких как Nasdaq и NYSE. При этом, спотовый BTC-ETF, в свою очередь, вкладывается в биткоин, но без необходимости проведения регистрации кошелька и самостоятельного хранения криптовалюты, что делает его удобным и безопасным для розничных инвесторов.

Все вышеописанное делает инструмент весьма ликвидным и, как следствие, открывает инвесторам возможность мгновенного вывода средств, с одновременной оптимизацией расходов на управление, поскольку можно легко отслеживать корзину активов, а также отличается достаточно низким финансовым порогом входа.

Следует отметить, что всего за 2 недели, курс первой криптовалюты подрос почти на 10 процентов, достигнув отметки в $46 000 — такой неожиданный рост фиксировался сразу после Нового Года, и уже 2-го января, BTC переписал максимумы 2023-го года, а 11-го января — превысил отметку в $49 048. Однако, после недавнего обновления локального максимума, нахождение стоимости выше 200-дневной усредненной скользящей, а также значение индекса RSI более 50, но не в зоне «перекупленности» — это те основы, которые подтверждают рост BTC. То есть, «уровень сопротивления» — достигнутый 11-го января, это максимум в $49 048, а «пик сопротивления» — $44 729.

Примечательно, что даже одобрение BTC-ETF не вызвало массового «ралли» биткоина из-за двух важных ключевых аспектов — ликвидности и регуляции.

Ликвидность играет главную роль в привлечении миллионов инвесторов и многомиллиардного капитала. С увеличением спроса на актив, фондам приходится покупать больше биткоинов для выпуска новых акций. Но, судя по всему, рынок не готов к такому внезапному наплыву инвестиций, чем можно воспользоваться, пока эта криптовалюта не стала «ширпотребом».

Помимо всего, регуляция также может оказаться «палкой о двух концах»: с одной стороны, акции BTC-ETF регулируются согласно законодательству о ценных бумагах, что предоставляет инвесторам больше гарантий. С другой стороны, слишком жесткий контроль может сформировать преграды для свободного развития рынка.

Можно сделать выводы — вкладываться в BTC-ETF стоит тем, кто не любит излишних рисков, и предпочитает традиционные операции с активами, без дополнительного «штудирования» материалов и погружения в мир цифровых валют.

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