Недавно Telegram запустил новый проект — Notcoin, который вызвал значительный интерес среди украинцев, пишет WomanEL. После успешного бета-тестирования, в котором приняло участие более 650 000 человек, проект теперь доступен широкой публике. Его особенностью является то, что для участия не нужны никакие затраты, поэтому присоединиться можно в любое время.

Notcoin поддерживается TON от Telegram, обеспечивая широкое охват через мессенджер. В этой статье вы найдете гайд о Notcoin: что это, как быстро зарабатывать монеты Ноткоин и их особенности.

Что такое Notcoin?

Notcoin — это интерактивный бот-игра в Telegram, где пользователи зарабатывают Notcoin, кликая на монету. Игроки могут создавать команды, приглашать друзей, выполнять задания и конкурировать в рейтингах.

Notcoin также является новой мем-монетой, созданной на блокчейне TON. Проект имеет потенциал привлечь большое количество холдеров через популярность Telegram.

Ноткоин — это новая криптовалюта, интегрированная с игровым приложением в Telegram. Основная игра — «Кликер», где игроки получают криптовалюту за каждое нажатие на кнопку. Эта игра была запущена менее недели назад.

Сейчас идеальное время для присоединения к Notcoin, так как проект еще не достиг максимального числа пользователей.

Новичкам в Notcoin предлагается уникальная возможность начать с бонусом в виде криптомонет. Для этого нужно зарегистрироваться с помощью специальных инвайт-ссылок.

Одна из таких инвайт-ссылок выглядит так: https://t.me/notcoin_bot?start=r_573984_6413428.

Преимущества Notcoin: перспективность, доступность, надежность

Недавно состоялась конференция, где обсуждалась будущая интеграция Notcoin на централизованные биржи. Проект быстро привлек внимание пользователей, предлагая возможность заработка без вложений. На конференции объявили о предполагаемой цене продажи Notcoin. Также проект уже имеет учетную запись на CoinMarketCap, и Павел Дуров, основатель Telegram, подтвердил свое участие в фарминге Notcoin.

Как зарабатывать Notcoin?

Что такое Notcoin, Источник: telegram

Для фарминга Notcoin нужно установить соответствующего бота в Telegram, присоединиться к команде или играть самостоятельно. Основная стратегия — кликать на монету, ловить ракеты и использовать ускорители.

Для новых пользователей начальный баланс составляет 2500 Notcoin. Основная цель — увеличивать свой баланс путем кликания на монету. Ракеты позволяют значительно увеличить количество монет за одно нажатие.

Notcoin также предлагает дополнительные способы заработка, такие как приглашение друзей и участие в лигах. Во вкладке Earn пользователи могут узнать о других методах заработка.

Секрет эффективного фарминга Notcoin заключается в медленном кликании на монету, примерно раз в 3 секунды, чтобы поймать ракету и активировать быстрый режим, который увеличивает количество монет.

Основания для роста Notcoin – 10 ключевых аргументов, почему это не обман

Имея опыт в сфере криптовалют с 2017 года, можно заметить, что валюты с пирамидальной структурой часто показывают впечатляющий рост, хотя и в краткосрочной перспективе.

Вот анализ причин, почему Notcoin может вырасти и стать настоящей криптовалютой:

Важный фактор — упоминание NOTCOIN на крупных криптобиржах. Это может способствовать росту актива. Ниже добавляю скриншот доказательств. Обычно первыми листингуются на таких платформах, как Gate.io и Binance. Уникальная геймификация. Проект предлагает новые уровни за заработанные монеты, что привлекает людей. Многоуровневая партнерская программа. Приглашая людей по ссылке, вы стимулируете их к подобным действиям, создавая цепочечный эффект. Поддержка от ведущих криптобирж — OKX, Bybit, Binance EN, которые уже используют платформу. Развитие TON Space: Игра является частью развития платформы TON Space. Конференция в Дубае: После презентации на официальной конференции TON в Дубае, проект привлек 450 000 пользователей за три недели. Поддержка от TON и Telegram: Команды TON и Telegram активно продвигают игру, что способствует росту пользовательской базы официального кошелька TON в Telegram. Наличие Notcoin на coinmarketcap. Наличие Notcoin на holder.io. Наличие Notcoin на Bybit.

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance уже создала страницу для Notcoin

Игра также набрала популярность на рынке СНГ, что означает, что еще много потенциальных пользователей узнают о ней. Это может произойти, когда валюту листингуют на рынках

Помните, игра бесплатна, и это отличная возможность попробовать фармить монеты без вложений.