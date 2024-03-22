О том, сколько вражеских целей смогли «приземлить» бойцы зенитно-ракетных подразделений при поддержке воинов мобильно-огневых групп, благодаря применению сил и средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную в официальном Telegram-аккаунте Воздушных Сил ВСУ.
Как стало известно, войска Путина суммарно запустили по Украине 151 ракету и БПЛА:
- 63 дрона-камикадзе «Герань-2/Шахед»;
- 12 баллистических «Искандеров-М»;
- 40 крылатых Х-101/Х-555 воздушного базирования;
- 5 крылатых Х-22;
- 7 гиперзвуковых «Кинжалов»;
- 2 корректируемые авиаракеты Х-59;
- 22 модифицированные ракеты от ЗРК С-300/С-400.
По итогам схватки, соответствующими формированиями Сил Обороны нашей страны ликвидировано 92 вражеские цели:
- 55 «Гераней-2/Шахедов»;
- 35 крылатых Х-101/Х-555;
- 2 корректируемые авиаракеты Х-59.
Ранее мы писали о том, что в Минэнерго сообщили о последствиях сегодняшнего удара по Украине.
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