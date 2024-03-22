О том, сколько вражеских целей смогли «приземлить» бойцы зенитно-ракетных подразделений при поддержке воинов мобильно-огневых групп, благодаря применению сил и средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную в официальном Telegram-аккаунте Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, войска Путина суммарно запустили по Украине 151 ракету и БПЛА:

63 дрона-камикадзе «Герань-2/Шахед»;

12 баллистических «Искандеров-М»;

40 крылатых Х-101/Х-555 воздушного базирования;

5 крылатых Х-22;

7 гиперзвуковых «Кинжалов»;

2 корректируемые авиаракеты Х-59;

22 модифицированные ракеты от ЗРК С-300/С-400.

По итогам схватки, соответствующими формированиями Сил Обороны нашей страны ликвидировано 92 вражеские цели:

55 «Гераней-2/Шахедов»;

35 крылатых Х-101/Х-555;

2 корректируемые авиаракеты Х-59.

Ранее мы писали о том, что в Минэнерго сообщили о последствиях сегодняшнего удара по Украине.