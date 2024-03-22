Украинский лидер сообщил, что в ночь на пятницу, 22 марта, российские захватчики выпустили по нашей стране почти 90 ракет и более 60 дронов-камикадзе «Шахед». По словам гаранта, армия Путина била по энергообъектам и гражданской инфраструктуре, информирует «НБН».

Зеленский отметил, что во всех городах, которые пострадали от обстрела, работают спасатели, энергетики, правоохранители, органы власти и коммунальщики и идет работа по восстановлению снабжения электричеством.

Президент в очередной раз обратился к западным союзникам Украины, объяснив, что у вражеских ракет нет задержек, как у пакетов военной помощи Киеву, а у беспилотников нет нерешительности, как у некоторых политиков.

Гарант подчеркнул, что партнеры должны осознавать цену отложенных решений и задержек. По словам главы государства, западные системы ПВО должны защищать мирных украинцев и гражданскую инфраструктуру.

Ранее ночной массированный обстрел Украины прокомментировал глава Минэнергетики Герман Галущенко, сообщив цель атаки россиян.