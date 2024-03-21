О том, что руководство «Реал-Мадрид» намерено сохранить в составе своей команде украинского голкипера-легионера Андрея Лунина, пишет «НБН», ссылаясь на инсайдерскую информацию, обнародованную в официальном X-аккаунте итальянского спортивного журналиста и репортера портала Sky Sport Italy Фабрицио Романо.

Исходя из данных Романо, «Реал-Мадрид» уже подготовил обновленное контрактное предложение для Лунина, поскольку срок действующей коммерческой договоренности с легионером истекает в июне следующего года.

Таким образом, можно сделать вывод: испанский клуб определенно стремится, чтобы Лунин остался, однако все же дал украинцу некоторое время на раздумия, — все будет зависеть от окончательного решения нашего спортсмена, хотя как руководство, так и менеджер, доверяют своим прогнозам, не слишком ожидая возвращения Куртуа.

Ранее мы писали о том, кем и по какой причине «Реал-Мадрид» мог заменить украинского легионера Лунина.